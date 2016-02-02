В Меджлисе заявили о массовых обысках крымских татар на оккупированном полуострове

Об этом сообщил координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев, передает Крым.Реалии.

«В Джанкойском районе массовые обыски. В с. Медведевка уже более полутора часов проводятся массовые обыски крымскотатарских семей. Подробности позже», – написал он на своей странице в Facebook.

Первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял подтвердил информацию о массовых обысках в Джанкойском районе. По его словам, причины обысков неизвестны, сейчас уточняется информация о событиях.

29 января в Ленинском районе полуострова также прошли обыски в нескольких семьях крымских татар. Официальная информация от оккупационных «властей» Крыма или местных правоохранителей по поводу обысков не поступала.

28 января в Симферополе прошел обыск в помещении Исламского культурного центра, силовики «случайно нашли» там запрещенную литературу. Пресс-служба российской «прокуратуры Крыма сообщила, что проверка правоохранителями проводилась по информации посетителей, в том числе – прихожан, о возможном осуществлении этой организацией «деструктивной деятельности и распространения экстремистских материалов».

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Как сообщал УНИАН, в Меджлисе крымских татар, а также в правозащитных организациях неоднократно заявляли о том, что после аннексии Крыма Россией в 2014 году на полуострове проводятся репрессии в отношении крымских татар, однако российские власти Крыма это отрицают.

Миссия Совета Европы 25 января прибыла во временно оккупированный Крым для оценки ситуации в сфере прав человека и уже встретилась с украинскими активистами.

Делегацию возглавил дипломат из Швеции Жерар Штудман.

Доклад миссии о результатах ее работы должен быть обнародован в феврале-марте.