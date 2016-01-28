СМИ: В оккупированном Симферополе вооруженные люди в балаклавах окружили мечеть

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на главу ЦИК Курултая крымских татар Заира Смедляева.

«Сейчас сообщили о том, что мечеть на ул. Мокроусова в Симферополе оцеплена вооруженными людьми в балаклавах. Не впускают даже для совершения намаза», - говорится в сообщении.

На данный момент причина оцепления неизвестна.

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Кроме того, проверки проходят в детском крымскотатарском центре Еlıf.

Официальной информации оккупационных властей Крыма по поводу происходящего нет.

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Как отмечает издание, оккупанты ввели практику бесед с представителями мусульманских религиозных общин на предмет профилактики экстремизма. В мечетях установили камеры наблюдения.

Как сообщал УНИАН, международные организации неоднократно осуждали Россию за нарушение прав человека в оккупированном ее Крыму.