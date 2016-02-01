Карантин в школах Житомирщины продлили до конца недели

В Житомирской области в большинстве районов карантин в школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили до конца недели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, такое решение было принято властями области сегодня.

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«В связи с увеличением на территории области случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями почти во всех районах и городах области карантин продлен еще на неделю», - говорится в обнародованном сегодня сообщении на сайте Житомирской ОГА.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 февраля в 602 учебных заведениях региона карантин продлен: до 3 февраля - в Красноармейском, Коростенском, Коростышевском районах и городе Коростене, до 5 февраля – в остальных городах и районах.

Как сообщалось ранее, планировалось, что 1 февраля в регионе возобновится учебно-воспитательный процесс.

На период приостановления учебно-воспитательного процесса также запрещается проведение олимпиад, массовых мероприятий в учреждениях образования.

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Как сообщал УНИАН, с 14 января во внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин. Распоряжением Житомирского городского головы Сергея Сухомлина из-за гриппа в городе были продлены каникулы для школьников до 6 февраля.

В целом в Житомирской области по состоянию на 1 февраля показатели заболеваемости превышают эпидпорог на 6%. С начала года от гриппа и его осложнений умерло 4 человека.

Справка УНИАН. В Житомирской области 23 района.