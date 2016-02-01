В школах и детсадах Сум карантин продлили до 3 февраля

В школах и детсадах Сум карантин продлен до 3 февраля включительно, в профессионально-технических учебных заведениях – до 2 февраля включительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, соответствующее решение о продлении карантинных мероприятий в областном центре приняла сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством городского головы Александра Лысенко.

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По информации начальника городского управления Госсанэпидслужбы Александра Черняка, в Сумах наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, тем не менее, ситуация все еще сложная.

«В четвертую неделю января в областном центре зарегистрировали 5408 случаев заболеваний ОРВИ (в целом по области – 14538). Наблюдается превышение эпидпорога в 2,4 раза. Показатель заболеваемости составил 199,7 на 10 тыс. населения при пороговом 86,2. В пятницу, субботу и воскресенье зарегистрировали 1251 случай заболевания (397 – дети), тогда как неделю назад за этот же период их было 1412 (617 дети). Введенные в городе ограничительные меры дали свой результаты: количество больных детей уменьшилось, сейчас они составляют треть от заболевших», – отметил Черняк.

Он высказался за продление карантина.

Это предложение поддержала и и.о. начальника городского отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

«Количество госпитализированных за выходные увеличилось на 8%. На стационарном лечении сейчас находятся 390 человек. 55% из них имеют осложненное течение заболевания, 9% – тяжелое. В последние дни зарегистрированы 2 летальных случая. Всего их по городу уже четыре. Заболеваемость среди детского населения уменьшилась, в то же время среди госпитализированных дети составляют 48%», – отметила Чумаченко,.

В то же время начальник городского управления образования и науки Антонина Данильченко высказалась за возобновление учебно-воспитательного процесса хотя бы постепенно.

«Родители 11-классников обеспокоены длительным карантином, ведь это отражается на учебе. Кроме того, нет гарантии, что в дальнейшем не придется вновь приостановить работу учреждений образования. Карантин не единственное мероприятие, которое может предотвратить заболеваемость. В частности, педагоги готовы усилить профилактико-просветительскую работу с детьми и родителями», – сообщила начальник управления.

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Выслушав мнения всех сторон, члены комиссии решили уже со среды, 3 февраля, возобновить учебный процесс в ПТУ, а в школах и детских садах продлить карантин до среды включительно. В тот день комиссия снова соберется и решит, как быть дальше.

Как сообщал УНИАН, в Сумах с 19 января учебный процесс приостановили в школах и профессионально-технических учебных заведениях, с 20 января – в детских садах. Планировалось, что карантин продлится до 25 января включительно. Однако 25 января, ввиду сложной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, карантин в школах, детских садах и заведениях профессионально-технического образования был продлен по 30 января включительно. 29 января в Сумах карантин был продлен по 1 февраля включительно.