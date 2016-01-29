В Днепропетровске БТР протаранил трамвай (фото)
17:44, 29 января 2016Общество
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Сегодня в Днепропетровске на площади Островского БТР-3Е, принадлежащий воинской части №3036 Национальной гвардии Украины, столкнулся с трамваем.
В результате аварии травмирована водитель трамвая / 056.ua
Как сообщила УНИАН пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровска Василиса Трофимович, ДТП произошло после 14-ти часов.
В результате происшествия травмирована водитель трамвая, которую госпитализировали в больницу.
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Причины чрезвычайного происшествия выясняются.
Как сообщал УНИАН, ранее под Марьинкой перевернулся БТР, один человек погиб, Шестеро пострадавших доставлены в госпиталь Красноармейска.
Фото: 056.ua
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