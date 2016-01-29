В Днепропетровске БТР протаранил трамвай (фото)

Сегодня в Днепропетровске на площади Островского БТР-3Е, принадлежащий воинской части №3036 Национальной гвардии Украины, столкнулся с трамваем.

Как сообщила УНИАН пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровска Василиса Трофимович, ДТП произошло после 14-ти часов. В результате происшествия травмирована водитель трамвая, которую госпитализировали в больницу. Читайте такжеНовые бронетранспортеры БТР-3 и "Дозор" поступят в зону АТО в середине года Причины чрезвычайного происшествия выясняются. Как сообщал УНИАН, ранее под Марьинкой перевернулся БТР, один человек погиб, Шестеро пострадавших доставлены в госпиталь Красноармейска.

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