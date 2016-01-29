В Днепропетровске БТР протаранил трамвай (фото)

17:44, 29 января 2016
Общество
3234 0

Сегодня в Днепропетровске на площади Островского БТР-3Е, принадлежащий воинской части №3036 Национальной гвардии Украины, столкнулся с трамваем.

трамвай / 056.ua

Как сообщила УНИАН пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровска Василиса Трофимович, ДТП произошло после 14-ти часов.

В результате происшествия травмирована водитель трамвая, которую госпитализировали в больницу.

Читайте такжеНовые бронетранспортеры БТР-3 и "Дозор" поступят в зону АТО в середине года

Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, ранее под Марьинкой перевернулся БТР, один человек погиб, Шестеро пострадавших доставлены в госпиталь Красноармейска.

Фото: 056.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter