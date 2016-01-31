Пограничники зафиксировали уменьшение пассажиро-транспортного потока на линии разграничения

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, всего через контрольные пункты проследовало: КПВВ «Зайцево» – 4420 человек и 950 транспортных средств; КПВВ «Марьинка» – 3130 лиц и 925 транспортных средств; КПВВ «Новотроицкое» – 4295 человек и 1440 транспортных средств; КПВВ «Гнутово» – 1560 человек и 490 транспортных средств; КПВВ «Станично-Луганское» – 1915 человек.

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По данным пограничников, сегодня утром на КПВВ «Зайцево» находилось около 200 и 100 транспортных средств, которые ожидали оформления в направлении въезда с неподконтрольной территории и выезда соответственно. На «Марьинке» находились 150 автомобилей на въезд и 70 на выезд соответственно. На «Новотроицком» и «Гнутово» очередей зафиксировано не было.