Пункты пропуска в зоне АТО на новогодние праздники будут работать дольше

На новогодние праздники работа всех контрольных пунктов въезда-выезда в зоне проведения АТО будет увеличена на несколько часов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"В целом перед новогодними и рождественскими праздниками на линии разграничения ожидается значительное увеличение пассажиро-транспортного потока. Чтобы обеспечить надлежащий пропуск граждан, которые пересекают линию разграничения, во всех контрольных пунктах въезда-выезда на несколько часов увеличен срок работы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на всех направлениях увеличено количество пограничных нарядов и для персонала ведомства созданы дополнительные рабочие места. В настоящее время пограничники на КПВВ работают в усиленном режиме.