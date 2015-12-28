Пункты пропуска в зоне АТО на новогодние праздники будут работать дольше
На всех направлениях увеличили количество пограничных нарядов и для персонала ведомства создали дополнительные рабочие места.
На новогодние праздники работа всех контрольных пунктов въезда-выезда в зоне проведения АТО будет увеличена на несколько часов.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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"В целом перед новогодними и рождественскими праздниками на линии разграничения ожидается значительное увеличение пассажиро-транспортного потока. Чтобы обеспечить надлежащий пропуск граждан, которые пересекают линию разграничения, во всех контрольных пунктах въезда-выезда на несколько часов увеличен срок работы", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на всех направлениях увеличено количество пограничных нарядов и для персонала ведомства созданы дополнительные рабочие места. В настоящее время пограничники на КПВВ работают в усиленном режиме.