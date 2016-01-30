Несмотря на потепление, синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и гололеде

18:17, 30 января 2016
Общество
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Также сообщается, что в высокогорье Карпат ожидается лавинная опасность. 

Синоптики предупреждают о гололеде, несмотря на недавнее потепление / Фото УНИАН

Синоптики предупреждают о ветре и гололедице завтра в Украине.

Как сообщает Украинский Гидрометцентр, завтра, 31 января, местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны, кроме большинства западных областей, местами гололедица.

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Кроме того, 31 января утром и днем в Киевской области будут порывы ветра 15-20 м/сек.

Также сообщается, что в высокогорье Карпат ожидается лавинная опасность. 

«31 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется повышенная лавинная опасность (III степень)», - говорится в сообщении.

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