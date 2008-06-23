В России началась антиукраинская антинатовская футбольная паранойя

Российские СМИ продолжают нагнетатьантинатовскую истерию в отношении Украины .

Так российское издание "Комсомольская правда " обвинила украинское телевидение в том, что то в рекламных паузах "рекламировало Нидерланды как члена НАТО".

"В Киеве, видимо, решили, что для вступления в НАТО все средства хороши. Так как большинство украинцев против членства в альянсе, власти решили поиграть на "святом" - футбольной лихорадке. Какая связь, спросите? Прямая, как эфир", - говорится в статье.

"Во время трансляции матча Россия - Голландия на украинском ТВ крутились ролики, представляющие Нидерланды как страну очень преуспевающую. Причем особо подчеркивалось: это потому, что Голландия - член НАТО. Не зря, мол, Украина туда рвется. Правда, проигрыш голландцев выглядел в итоге как победа России над НАТО. На что организаторы рекламной акции, видимо, не рассчитывали", - уверен автор материала.

Также российское издание уверяет читателей, что ряд украинских изданий отказались писать в эти дни на спортивную тематику, "лишь бы не сообщать о триумфе российской сборной".

"Есть идея! Коль Киев равняется на Голландию, то пусть узаконит легкие наркотики и проституцию. Глядишь, девчонки перестанут ездить "на заработки" в Россию", - предлагает российское издание.

На прошлой неделе российские СМИ обвиняли украинское телевидение в том, что он не транслирует в прямом эфире матчи сборной России.

Украинская правда