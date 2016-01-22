В Венгрии осуждены 13 украинских контрабандистов

Об этом сообщил директор департамента Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "112 Украина".

"В принципе, в чем там суть, контрабанда это для Закарпатья действительно одна из горячих тем во все времена. Принципиально, такой нюанс, что там венгры могут осудить наших контрабандистов, а мы, Украина, не можем их осудить, привлечь к уголовной ответственности, поскольку у нас контрабанда декриминализирована. Это во времена Януковича было принято такое решение", - сообщил Галас.

Следствие по украинцам шло с 2010 года.

Законопроект о криминализации контрабанды находится в ВР.

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"Уже более полугода готов законопроект, подготовленный лично Геннадием Москалем, и передан в ВР через нескольких закарпатских депутатов, чтобы вернуть криминализации контрабанды, поскольку без уголовной ответственности реально бороться с контрабандой нет возможности. Их задерживают по несколько десятков раз, одних и тех же людей, составляют административный протокол, берут штраф и отпускают, потому что другой ответственности не предусмотрено", - заявил директор департамента Закарпатской ОГА.

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Как сообщал УНИАН, ранее Закарпатские таможенники отобрали у венгра BMW за контрабанду сигарет.