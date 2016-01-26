Долгожданный документ в сфере защиты прав детей принят - Уполномоченный по правам ребенка

Законопроект был разработан с целью усовершенствования системы обеспечения прав детей в Украине, путем усовершенствования механизмов и процедур принятия решений по защите ребенка по месту его фактического нахождения, развития социальных услуг по поддержке семей с детьми, попавших в сложные жизненные обстоятельства, пострадавших в результате военный действий или вооруженных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отмечается в сообщении, законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 9 действующих законов Украины и приводит нормы действующего законодательства в соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка.

«Принятый законопроект позволит усовершенствовать механизм предупреждения социального сиротства; защиты детей, пострадавших в результате военный действий или вооруженных конфликтов, обеспечение права каждого ребенка воспитываться в семье, прежде всего, в родной; определяет полномочия органов опеки и попечительства по защите прав и интересов внутренне перемещенных детей, в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки; расширяет полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по развитию социальных услуг по поддержке семей с детьми, попавших в сложные жизненные обстоятельства; создает правовые основания для временного устройства детей в семьи патронатных воспитателей и внедрение услуги «семейного патроната», - отметил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Он также добавил, что на сегодняшний день за счет местных программ в Киеве и Киевской области функционирует 5 семей патронатных воспитателей, благодаря которым 66 детей получили своевременную помощь (в том числе 3 ребенка из зоны АТО), избежали опыта интернатного воспитания, в среднем, в течение 3,5 месяцев были приняты решения с учетом наилучших интересов конкретного ребенка. Общие расходы на предоставление услуг одному ребенку в семье патронатного воспитателя в 2 раза меньше, чем в центре социально-психологической реабилитации детей и интернате, в 4 - чем в доме ребенка. Принятие законопроекта позволяет распространить эту практику по всей стране.

Кулеба отметил, что принятие законопроекта - это весомый этап на пути внедрения европейских стандартов и подходов к обеспечению прав детей, отраженных в постановлении Совета Европы по правам детей и развития социальных услуг, дружественных к детям семей, Руководящих принципов ООН по альтернативному уходу за детьми, постановления Европейской комиссии «Инвестиции в детей: разорвать круг неблагополучия», подчеркивается в сообщении.