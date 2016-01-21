Во Львове зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Во Львове по состоянию на сегодняшний день фиксируется резкое увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

По его словам, "ситуация с заболеваемостью гриппом в городе прогрессирует".

Читайте такжеВ Киеве количество умерших от гриппа возросло до 10 человек - КГГА

«В первую неделю этого года была низкая заболеваемость. Зато на вторую неделю, с 11 по 18 января, заболеваемость начала расти. Тогда было зарегистрировано 4 534 случая заболеваемости ОРВИ, примерно половина из них – дети. Если анализировать текущую неделю, ситуация прогрессирует. И уже за три дня (понедельник, вторник, среда) имеем 4 728 зарегистрированных случаев. То есть, за три дня имеем столько, сколько за всю прошлую неделю: в понедельник зарегистрировано 1605 случаев, вторник – 1490, среда – 1633 случая ОРВИ. Я прогнозирую, что к концу недели этот показатель удвоится, учитывая динамику», - отметил Зуб.

Он также сообщил, что в стационарах Львова по состоянию на четверг находятся 79 человек с пневмонией, из них 22 ребенка.

"Это не только вирусные пневмонии, но и бактериальные. Есть три тяжелых пациента в реанимации больницы скорой помощи, двое из них – на искусственной вентиляции легких”, - подчеркнул начальник областного управления охраны здоровья.