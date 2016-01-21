В МИД отреагировали на решение оккупанта о заочном аресте Джемилева

Об этом на своей Twitter-страничке написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Недопустимы репрессии в отношении крымских татар. Осуждаем действия оккупационной власти", - написала она.

Недопустимы репрессии в отношении крымских татар. Осуждаем действия оккупационной власти. https://t.co/BCpVOv9BTM — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 21, 2016

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Напомним, суд оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева. также он объявлен в федеральный розыск.

Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.