В МИД отреагировали на решение оккупанта о заочном аресте Джемилева

11:01, 21 января 2016
Общество
1976

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что заочный "арест" лидера крымских татар и нардепа от БПП Мустафы Джемилева в Крыму является продолжением репрессий.

фото: УНИАН

Об этом на своей Twitter-страничке написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Недопустимы репрессии в отношении крымских татар. Осуждаем действия оккупационной власти", - написала она.

Читайте такжеДжемилев о реакции оккупантов на блокаду Крыма: Теперь "Гоблин" по-другому заговорил
Напомним, суд оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева. также он объявлен в федеральный розыск.

Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter