В МИД отреагировали на решение оккупанта о заочном аресте Джемилева
11:01, 21 января 2016Общество
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В Министерстве иностранных дел Украины считают, что заочный "арест" лидера крымских татар и нардепа от БПП Мустафы Джемилева в Крыму является продолжением репрессий.
Суд заочно арестовал Джемилева / Фото УНИАН
Об этом на своей Twitter-страничке написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Недопустимы репрессии в отношении крымских татар. Осуждаем действия оккупационной власти", - написала она.
Недопустимы репрессии в отношении крымских татар. Осуждаем действия оккупационной власти. https://t.co/BCpVOv9BTM
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 21, 2016
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Напомним, суд оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева. также он объявлен в федеральный розыск.
Ранее оккупационные власти Крыма запретили ему въезд на полуостров на 5 лет.
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