На Львовщине трое экс-бойцов ДУК напали на дом предпринимателя - ПС

Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора".

В ПС пояснили, что задержанные бойцы летом 2015 года покинули ДУК.

"Лица, которые принимали участие в событиях на Львовщине, украв оружие, покинули ДУК еще в июле 2015 года. Вместе с Русланом Качмалою ("Ремом") они планировали перейти на службу в МВД", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанные бойцы после событий в Мукачево в июле 2015 года ушли из рядов ПС. Кроме того, в ПС их обвиняют в том, что они согласились "участвовать в кампании по дискредитации ПС".

"Правый сектор" также призвал СМИ опровергнуть данные, что нападение совершили бойцы ПС, и призвал обнародовать целостную информацию.

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18 января в полиции Львовской области сообщили, что трое злоумышленников напали на 42-летнего предпринимателя и его родственника. Сообщалось, что они проникли во двор частного предпринимателя. Когда из дома вышел 56-летний родственник предпринимателя, они схватили его и затащили в сауну, прилегающую к летней кухне. По данным полиции, мужчину целую ночь допрашивали с применением физического насилия, пытаясь узнать, где в доме спрятаны деньги.

Также сообщается, что они ударили хозяина дома прикладом автомата. Позже жена бизнесмена вызвала полицию. Они пытались бежать, однако были задержаны.