Полиция: один из участников разборок на Драгобрате накануне устроил драку на АЗС (видео)
17:05, 19 января 2016Общество
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В частности, речь идет о конфликте на автозаправочной станции во Львовской области накануне Нового года, сообщается на сайте Нацполиции.
Участник кровавых разборок на Драгобрате перед Новым годом устроил драку на АЗС / скриншот
"28 декабря прошлого года в помещении одной из АЗС на территории Пустомытовского района Львовской области произошел инцидент, во время которого один из посетителей устроил ссору с другим посетителем и персоналом АЗС и произвел несколько выстрелов в потолок из боевого оружия", - говорится в сообщении.
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10 января этот же гражданин вместе с четырьмя другими гражданами устроили драку с персоналом одной из туристических баз в урочище Драгобрат на Закарпатье. Во время конфликта граждане угрожали огнестрельным оружием и использовали подручные средства.
Ранее Нацполиция опубликовала видео конфликта на Драгобрате.
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