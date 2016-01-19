Полиция: один из участников разборок на Драгобрате накануне устроил драку на АЗС (видео)

17:05, 19 января 2016
Общество
3003

В частности, речь идет о конфликте на автозаправочной станции во Львовской области накануне Нового года, сообщается на сайте Нацполиции.

скриншот

"28 декабря прошлого года в помещении одной из АЗС на территории Пустомытовского района Львовской области произошел инцидент, во время которого один из посетителей устроил ссору с другим посетителем и персоналом АЗС и произвел несколько выстрелов в потолок из боевого оружия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд арестовал еще одного участника драки на Драгобрате

10 января этот же гражданин вместе с четырьмя другими гражданами устроили драку с персоналом одной из туристических баз в урочище Драгобрат на Закарпатье. Во время конфликта граждане угрожали огнестрельным оружием и использовали подручные средства.

Ранее Нацполиция опубликовала видео конфликта на Драгобрате. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter