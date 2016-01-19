Полиция: один из участников разборок на Драгобрате накануне устроил драку на АЗС (видео)

"28 декабря прошлого года в помещении одной из АЗС на территории Пустомытовского района Львовской области произошел инцидент, во время которого один из посетителей устроил ссору с другим посетителем и персоналом АЗС и произвел несколько выстрелов в потолок из боевого оружия", - говорится в сообщении.

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10 января этот же гражданин вместе с четырьмя другими гражданами устроили драку с персоналом одной из туристических баз в урочище Драгобрат на Закарпатье. Во время конфликта граждане угрожали огнестрельным оружием и использовали подручные средства.

Ранее Нацполиция опубликовала видео конфликта на Драгобрате.