В Днепродзержинске задержали гражданина Германии, подозреваемого Интерполом в торговле людьми
Сотрудники сектора Украинского бюро Интерпола ГУНП в Днепропетровской области 19 января задержали гражданина Германии, который разыскивался на международном уровне за совершение на территории этой страны уголовных правонарушений.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, 34-летний мужчина подозревается в торговле людьми и участии в преступной группе с целью переправки лиц для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Он скрывался в Днепродзержинске.
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Гражданин Германии доставлен в Днепродзержинский отдел полиции, где оформлено его задержание в соответствии со ст.208 УПК Украины.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Вскоре он будет экстрадирован из Украины в Германию для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
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