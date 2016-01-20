В Днепродзержинске задержали гражданина Германии, подозреваемого Интерполом в торговле людьми

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, 34-летний мужчина подозревается в торговле людьми и участии в преступной группе с целью переправки лиц для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Он скрывался в Днепродзержинске.

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Гражданин Германии доставлен в Днепродзержинский отдел полиции, где оформлено его задержание в соответствии со ст.208 УПК Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Вскоре он будет экстрадирован из Украины в Германию для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

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