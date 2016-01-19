Микитась: "Укрбуд" в нынешнем году не намерен снижать динамику строительства

Об этом изданию "Форбс" рассказал президент "Укрбуда" Максим Микитась.

Как известно, в 2015 году корпорацией были введены в строй ЖК "Артемовский", "Новопечерский двор", "Артемида", "Садовый", а также дома и секции в жилых комплексах "Сказка", "Подол Градъ" и "Козацкий".

"Очень важную роль играет сила традиций, - отмечает Микитась. - Почему нам удалось в сжатые сроки занять лидирующие позиции на рынке Украины? Не только благодаря западным стандартам управления. Всегда есть идеи, которые приносят хорошие плоды. В нашем случае это было возвращение к старому доброму кирпичу. Я много ездил по регионам и заметил, что в кирпичных домах квартиры раскупаются за несколько месяцев, тогда как продажи в жилых комплексах, возведенных по монолитно-каркасной технологии, длятся несколько лет. Да, кирпич – это наши старые традиции, и никто в мире уже так не строит, но в каждой стране свои традиции. Из десяти первых объектов восемь – это кирпичные дома. И у нас не было отбоя от покупателей".

По его словам, сейчас средняя площадь однокомнатной квартиры в украинских проектах – 35-39 кв. м. Для сравнения, в Мюнхене стандартной однокомнатной считается квартира площадью 28 кв. м.

Параллельно со строительством жилых комплексов различного класса в столице корпорация готова выходить на международные рынки, отмечает ее руководитель.

"Например, строим два жилых комплекса в пригороде Мюнхена, - говорит он. - Можно сказать, что там рай для строителей. При покупке акта на землю четко знаешь, что получишь разрешение на строительство в течение шести месяцев. Никакой платы за подключение к электросетям, паевых взносов и пр. Митингующие – головная боль полиции. Если компания работает в Германии, платит налоги, то банки готовы финансировать под 2,5% годовых. Мы уже вышли на тот уровень, когда тамошние финансисты стали нам доверять".

Он отмечает, что самые большие перспективы на текущий момент есть в Варшаве и Баварии.