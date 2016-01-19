"УНИАН-поддержка": УНИАН призывает КГГА и Госстройинспекцию отреагировать на ситуацию с застройкой 2 га земли вблизи парка "Победа"

Поводом для таких запросов стало обращение представителя инициативной группы местных жителей Виктора Зайцева в «УНИАН-поддержку».

В этом обращении отмечалось, что указанная земля по вул. Воскресенская, 2-а, является промышленной территорией, которая была в 2001 г. передана решением Киевского городского совета в аренду на 24 года с целевым назначением "обслуживание производственной базы" ООО «Подрядное специализированное ремонтно-строительное управление №3 «Киевзеленстрой».

Поскольку это - промышленная зона, то по закону на участке нельзя строить жилые здания, ведь это противоречит условиям договора аренды и градостроительному законодательству.

Вместе с тем, в 2015 г. на участок зашла строительная техника и начались работы по закладке конструкций мощного фундамента. На самом участке был установлен стенд с объявлением о продаже квартир в "ЖК Победитель" по указанному адресу.

По информации общественного активиста, арендатор получил разрешение ГАСИ для осуществления жилищного строительства. Это разрешение выдано на основании выписки из Госреестра вещественных прав, где указанный земельный участок уже имеет целевое назначение «под жилую застройку». Перерегистрация земельного участка была произведена после решения хозяйственного суда. Севастополь от 24.03.2014 г, (то есть уже после аннексии Крыма), на основании которого в Государственном реестре вещных прав в области появилось уже другое целевое назначение. Вместе с тем, сама суть этого судебного решения общественности неизвестна, потому что его нет в реестре судебных решений.

Как известно, в соответствии с земельным законодательством, изменение целевого назначения использования земельного участка вообще является компетенцией исключительно местного органа власти. А Киевский городской совет не принимал никакого решения относительно участка на вул. Воскресенская, 2-а. Таким образом, начатая застройка является незаконной, а действия арендатора могут быть основанием для расторжения с ним договора аренды.

Вместе с тем, для принятия Киевсоветом решения о расторжении договора с арендатором необходимы соответствующие выводы профильного департамента, в частности, Департамента земельных ресурсов КГГА, о нецелевом использовании земли землепользователем.

Ранее Департаментом уже было зафиксировано, что на указанном участке «обнаружен котлован для возможного строительства многоквартирного дома», однако не было четко указано, что имеют место нарушения договора аренды. При отсутствии такого заключения нет и проекта соответствующего решения Киевсовета.

Представитель инициативной группы жителей также сообщил, что границы арендованного участка подходят к защитной полосе водоема парка «Победа», где строительство составляет повышенную экологическую опасность, и любые строительные работы должны производиться при наличии протоколов общественных слушаний, однако такие обсуждения не проводились.

Поэтому УНИАН обращает внимание киевской власти и Госархстройинспекции на заявленные жителями факты нецелевого использования земли на вул. Воскресенская, 2-а, и ожидает, что ими будут предприняты действия для справедливого решения проблемы.

Справка. Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из Жэка или другими повседневными жизненными ситуациями.