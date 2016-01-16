Арестованный доброволец, рассказавший о недвижимости прокурора сил АТО, объявил голодовку

Соответствующее обращение арестованного опубликовали "Новости Донбасса".

Такое решение Ружанский мотивировал тем, что не имеет другого способа своей защиты, кроме крайних действий.

Также он выдвинул требования, по которым голодание может быть прекращено.

Ружанский требует отстранения Кулика от руководства военной прокуратурой АТО, передачи своего дела в органы Министерства внутренних дел или в другой орган досудебного расследования и допроса его следователями Национального антикоррупционного бюро в качестве потерпевшего по делу о коррупции военного прокурора сил АТО Кулика.

Кроме этого, среди выдвинутых условий встреча с заместителем генерального прокурора Давидом Сакварелидзе, представителями посольства США и Европейского союза в Украине, народным депутатом Украины Игорем Луценко или Егором Соболевым, журналистами Юрием Бутусовым или Савиком Шустером.

Как отмечает издание, Ружанский неоднократно публиковал на своей странице в Facebook информацию, которая может свидетельствовать о коррупции в военной прокуратуре.

Проходя военную службу в Краматорске (Донецкая область), Ружанский стал участником драки с двумя местными жителями, в ходе которой применил травматический пистолет. В результате один из нападавших получил легкие телесные повреждения.

Ружанский в свою очередь снял побои и обратился в милицию, утверждая, что на него напали из-за неприязни к украинским военнослужащим, однако в итоге сам оказался под следствием. Экс-доброволец считает, что военная прокуратура фальсифицирует уголовное производство.

24 декабря 2015 года он был задержан военной прокуратурой уже у себя дома в Харькове по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), а 25 декабря Краматорский горсуд арестовал Ружанского на 2 месяца без права внесения залога.

Перед объявлением решения об аресте Ружанский пообещал, что в случае его принятия объявит голодовку.

14 января Донецкий апелляционный суд оставил это решение в силе.

В то же время 7 января НАБУ заявило, что взялось расследовать приобретение Куликом дорогой недвижимости.