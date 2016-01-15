Во Львове задержали пьяного майора полиции за рулем BMW

Во Львове за нарушение правил дорожного движения правоохранители задержали майора полиции, который находился за рулем автомобиля BMW в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в ночь на 15 января сотрудники патрульной службы во Львове остановили автомобиль BMW, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а также установили, что мужчина является работником полиции.

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Как сообщил вр. и. о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария, по факту управления сотрудником полиции транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначена служебная проверка.

«За рулем автомобиля находился работник Сыховского отдела полиции Львова. Я дал указание провести служебную проверку. На основании результатов проверки будем принимать решения – жесткие и бескомпромиссные. Для работника полиции такое поведение недопустимо», - отметил Загария.