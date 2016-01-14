На Закарпатье спасатели объявили повышенную степень лавиноопасности на 15-16 января

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

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По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии, 15-16 января в связи с продолжением снегопадов в высокогорье Закарпатской области сохраняется повышенная степень лавинной опасности.

Учитывая это, управление ГСЧС в Закарпатской области обратилось к туристам и любителям экстремальных видов спорта в период сложных погодных условий или во время объявления лавиноопасности воздержаться от походов в горы.