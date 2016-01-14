В Харькове по инициативе депутатов "Відродження" питание школьников младших классов останется бесплатным

Власти Харькова приняли решение о финансировании из местного бюджета питания школьников 1-4 классов в 2016 году. Соответствующее решение было принято 13 января на сессии Харьковского городского совета.

Как отметил председатель городской организации партии «Відродження» Владимир Скоробагач, в предыдущие годы государственный бюджет предусматривал средства для питания школьников младших классов.

«Я знаю, что инициатива профинансировать школьные завтраки шла от представителей партии «Відродження», в частности, от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. И представители фракции в городском совете безоговорочно поддержали эту инициативу. Я уверен, что теперь с Харькова должны брать пример и другие города», - подчеркнул Владимир Скоробогач.

Директор Департамента образования Ольга Деменко уточнила, что средства в размере 65 млн грн будут выделены из городского бюджета.