В Тернопольской области на приусадебном участке нашли 648 снарядов

В Тернопольской области на приусадебном участке обнаружили склад с 648 артиллерийскими снарядами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, сначала к спасателям обратился сельский председатель Каменки Пидволочиского района, которому жительница села сообщила, что у себя на огороде нашла большой снаряд.

Пиротехническая группа, проведя контрольное обследование территории, натолкнулась на целое хранилище немецких артиллерийских боеприпасов. В земле оказалось 648 снарядов калибром от 50 до 75 мм В УМЧС заметили, что такое количество взрывоопасных предметов, найденных в одном месте, саперы в Тернопольской области обнаружили впервые.

В этом году пиротехники области уже второй раз находят большой склад устаревших боеприпасов. Как сообщалось, в начале апреля саперы изъяли 382 снаряда времен Первой мировой войны, которые находились в земле на территории хлебоприемного предприятия ПАП “Агропродсервис” в городе Козова.

Всего с начала года в Тернопольской области саперами выявлено и обезврежено более тысячи единиц боеприпасов времен войны.