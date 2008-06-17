Коммунисты требуют вернуть советские ордена на стелу «Артека»

Крымские коммунисты сегодня, в день рождения Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым), потребовали вернуть советские ордена на главную стелу «Артека».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, с требованием вернуть на стелу «сорванные оранжевой властью» советские ордена «Трудового красного знамени» и «Дружбы народов» коммунисты выступили в ходе пикета. Активисты КПУ выступали под транспарантами с лозунгами: «Ющенко, оставь "Артек" в покое!», «Не оранжевая диктатура развешивала ордена - не ей снимать».

Участники пикета провели символический обряд возвращения на стелу снятых советских наград. Они водрузили на стелу цветные макеты орденов «Трудового красного знамени» и «Дружбы народов».

Кроме того, коммунисты потребовали защитить «Артек» от волюнтаризма руководства.

Как сообщал УНИАН, 16 июня «Артек» отмечает свое 83-летие. В детском центре проходят праздничные мероприятия.

Ордена Красного знамени и Дружбы народов были демонтированы со стелы «Артека» в прошлом году. Крымские коммунисты выразили возмущение по этому поводу и провели ряд протестных акций. Государственное предприятие МДЦ «Артек» потребовало от Крымской организации КПУ прекратить вмешательство в его внутренние дела. Пресс-служба «Артека» тогда сообщала, что дубликаты Орденов Дружбы Народов и Красного Знамени находятся на стеле почета МДЦ «Артек», расположенной возле помещения Генеральной дирекции. На этой стеле также помещено детальное описание Орденов и указаны основные вехи истории «Артека», что "было бы невозможным с архитектурной точки зрения на стеле при въезде в лагерь". "Кроме того, Ордена находятся в Музее истории Артека, посещение которого - обязательный пункт программы пребывания детей в лагере", - отмечала пресс-служба.