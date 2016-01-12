Сорвавший флаг "ДНР" из Горловского УВД офицер возглавил одно из управлений полиции Киева (фото)

21:19, 12 января 2016
Общество
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Правоохранителя Германа Приступу, который в течение трех дней в 2014 году оборонял здание Горловского УВД от сепаратистов, назначили начальником Шевченковского управления полиции ГУНПУ в городе Киеве.

Приступа / facebook.com/arsen.avakov

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что после захвата управления террористами Андрей Крищенко и Герман Приступа сорвали флаг так называемой "ДНР" над зданием и снова подняли флаг Украины.

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"За что Андрей и Герман были жестоко избиты. Эти кадры обошли все СМИ. Выжить тогда офицерам чудом удалось", - подчеркнул Аваков.

Также сообщается, что Приступа был награжден орденом "За мужество".

ГЕРМАН. Продолжаем формировать кадровый состав Национальной полиции Украины - на ключевые посты назначаем тех, кто проявление...

Опубликовано Arsen Avakov12 января 2016 г.

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