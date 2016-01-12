Сорвавший флаг "ДНР" из Горловского УВД офицер возглавил одно из управлений полиции Киева (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что после захвата управления террористами Андрей Крищенко и Герман Приступа сорвали флаг так называемой "ДНР" над зданием и снова подняли флаг Украины.

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"За что Андрей и Герман были жестоко избиты. Эти кадры обошли все СМИ. Выжить тогда офицерам чудом удалось", - подчеркнул Аваков.

Также сообщается, что Приступа был награжден орденом "За мужество".