Сорвавший флаг "ДНР" из Горловского УВД офицер возглавил одно из управлений полиции Киева (фото)
21:19, 12 января 2016Общество
6469 0
Правоохранителя Германа Приступу, который в течение трех дней в 2014 году оборонял здание Горловского УВД от сепаратистов, назначили начальником Шевченковского управления полиции ГУНПУ в городе Киеве.
Приступа стал руководителем одного из управлений полиции Киева / facebook.com/arsen.avakov
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Он отметил, что после захвата управления террористами Андрей Крищенко и Герман Приступа сорвали флаг так называемой "ДНР" над зданием и снова подняли флаг Украины.
Читайте такжеВ Крыму активисты устроили оккупантам "парад вышиванок" в РОВД (фоторепортаж)
"За что Андрей и Герман были жестоко избиты. Эти кадры обошли все СМИ. Выжить тогда офицерам чудом удалось", - подчеркнул Аваков.
Также сообщается, что Приступа был награжден орденом "За мужество".
ГЕРМАН. Продолжаем формировать кадровый состав Национальной полиции Украины - на ключевые посты назначаем тех, кто проявление...Опубликовано Arsen Avakov12 января 2016 г.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter