В прошлом году 6% украинцев пережили обстрелы и бомбежки – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным исследования, 64% опрошенных в течение года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2014 годом, их численность незначительно увеличилась – было 62%, и это намного больше, чем в 2013 (49%).

«Возросло число людей, которые пережили тяжелую болезнь близких (с 9,9% в 2014 году до 14,3% в 2015 г.) и тяжелую болезнь и операцию (с 7,2% в 2014 г. до 11,3% в 2015 г.)», - отмечают социологи.

Также сообщается, что в 2015 году немного уменьшилось число людей, которые находились в ситуациях обстрела и бомбардировки (6%), в 2014 было 7% (однако, разница незначительная).

Читайте такжеНа Донбассе растет недовольство среди населения действиями самопровозглашенных вожаков – штаб АТО

«Чаще всего в 2015 году украинцы переживали девять видов стрессовых ситуаций: тяжелую болезнь близких пережили 14% опрошенных, ощущали свою беспомощность 13% опрошенных, пережили тяжелую болезнь и операцию 11% опрошенных, 9% опрошенных потеряли работу, 9% опрошенных пережили смерть близких, 9% опрошенных потеряли веру в людей, 7% опрошенных потеряли веру в собственные силы, 7% оказались без средств к существованию, бомбардировки и обстрелы пережили в этом году 6% опрошенных украинцев», - отмечают в КМИС.

КМИС на протяжении 2-11 декабря 2015 года провел опрос общественного мнения. Методом интервью опрошено 2022 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (включая Киев), кроме Автономной Республики Крым.

В Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной, в Донецкой области исследование проводилось на территориях, контролируемых Украиной, и на территориях, временно неподконтрольных. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.