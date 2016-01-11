Возле Мариуполя боевики из минометов обстреляли поселок Водяное

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. «Сегодня около полудня захватчики из 82-мм минометов и гранатометов обстреляли н.п. Водяное, расположенный в так называемой «серой зоне» на расстоянии около 7 км от восточной границы Мариуполя», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, огонь оккупанты вели в направлении поселка Коминтерново. Всего на окраинах и улицах Водяного упали и разорвались около 10 мин.

Читайте такжеРазведка сообщает о запрещенном вооружении у Стаханова и Моспино

Информация о разрушениях и жертвах среди местных жителей уточняется.

В штабе отметили, что поселок Водяное расположен в так называемой буферной зоне и никаких подразделений сил АТО там нет.

"Следовательно, этот обстрел можно трактовать лишь как очередную вооруженную провокацию российско-террористических войск против украинских защитников. Не исключено, что оккупанты попытаются обвинить в совершении этого преступления именно украинские подразделения, что уже было неоднократно. При этом боевики в очередной раз демонстрируют, что безопасность мирных жителей не совпадает с их преступными планами по захвату Украины", - отмечается в сводке.