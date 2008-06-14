СБУ перекрыла контрабандный канал вывоза янтаря

Работники службы безопасности Украины перекрыли канал контрабандного вывоза янтаря из Ривненской области в Беларусь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Ривненской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что контрабандой занимался житель областного центра.

Он каждую пятницу возил эти драгоценные камни в Беларусь рейсовым автобусом партиями по 10-15 килограммов.

Первый раз его задержали 23 мая, когда во время досмотра вещей на таможенном посту «Дубровица» у этого гражданина были обнаружены не заявленные к таможенному контролю почти 7 кг янтаря.

По факту недекларирования товара составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят, его предварительная стоимость составляет 3 тыс. 240 грн.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность к контрабанде янтаря других лиц.