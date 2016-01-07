В аэропорту "Борисполь" задержали разыскиваемого Германией иранца

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в отношении данного лица сработала база данных Интерпола. Оказалось, что иранца разыскивали правоохранительные органы Германии с целью ареста и последующей экстрадиции.

Лицо подозревается в мошенничестве и нарушении законодательства в сфере контроля за оружием, за что предусмотрено до 15 лет заключения.

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О задержании преступника сообщено дежурному Украинского бюро Интерпола.

Сейчас мужчина передан сотрудникам Национальной полиции в аэропорту «Борисполь».

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