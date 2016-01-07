В аэропорту "Борисполь" задержали разыскиваемого Германией иранца
6 января пограничники во время проверки документов у пассажиров в аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Ирана, который прилетел из Тегерана.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в отношении данного лица сработала база данных Интерпола. Оказалось, что иранца разыскивали правоохранительные органы Германии с целью ареста и последующей экстрадиции.
Лицо подозревается в мошенничестве и нарушении законодательства в сфере контроля за оружием, за что предусмотрено до 15 лет заключения.
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О задержании преступника сообщено дежурному Украинского бюро Интерпола.
Сейчас мужчина передан сотрудникам Национальной полиции в аэропорту «Борисполь».
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