В Кременчуге в жилом доме взорвалась граната

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным полиции, взрыв произошел в тамбуре на 3 этаже многоэтажки.

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Взрывной волной разбиты окна в подъезде и осколками посечены стены подъезда.

Люди не пострадали.

Причины ЧП расследует полиция и СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Буча Киевской области мужчина взорвал гранату рядом с компанией парней. Подозреваемого задержали, пострадавших доставили в больницу.