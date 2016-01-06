В Кременчуге в жилом доме взорвалась граната

09:21, 06 января 2016
Общество
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В Кременчуге Полтавской области вчера около 21.00 в жилом доме в районе Пивзавода взорвалась граната РГД-5.

РГД, граната / guns.ru

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным полиции, взрыв произошел в тамбуре на 3 этаже многоэтажки.

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Взрывной волной разбиты окна в подъезде и осколками посечены стены подъезда.

Люди не пострадали.

Причины ЧП расследует полиция и СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Буча Киевской области мужчина взорвал гранату рядом с компанией парней. Подозреваемого задержали, пострадавших доставили в больницу.

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