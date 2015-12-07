В Буче мужчина взорвал боевую гранату рядом с людьми

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня в 18.35 в Ирпенский отдела полиции поступило сообщение, что в г. Буча на парковке возле одного из супермаркетов разорвалась граната.

"Следственно-оперативная группа немедленно выехала на место вызова. За 15 минут сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который пытался скрыться", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что взрыв произошел на парковке одного из супермаркетов города. "36-летний злоумышленник взорвал боевую гранату рядом с людьми. Трое пострадавших молодых людей доставили в медицинское учреждение. Сейчас их данные выясняет полиция. Также осколками повреждены 3 автомобиля", - сообщили в полиции.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Подольском районе Киева на перекрестке улиц обнаружили предмет, похожий на гранату.