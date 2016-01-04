Пограничники задержали молдаванку, разыскиваемую Интерполом за мошенничество

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач, в ходе проверки паспортного документа гражданки Молдовы, которая направлялась в Украину на рейсовом автобусе молдавской регистрации, пограничники обнаружили поддельные отметки о въезде/выезде с территории Украины.

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«Кроме того оказалось, что в соответствии с учетом Генерального секретариата Интерпола, данная гражданка значится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 (мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Республики Молдова», – отметил Ткач.

В настоящее время 29-летняя гражданка Молдовы задержана, после проведения процессуальных действий в установленном порядке она будет передана компетентным органам.

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