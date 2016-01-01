Крымчане готовы "потерпеть" перебои со светом – опрос по заказу Путина
Как альтернативу российский президент предложил жителям Крыма контракт на поставку электричества, в котором полуостров признается частью Украины. В телефонном интервью были опрошены 1000 человек.
Соцопрос российских социологов по заказу президента РФ Владимира Путина показал, что крымчане готовы "терпеть" перебои со светом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ РФ, озвученные в пятницу на пресс-конференции, передает "ТАСС".
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Согласно обнародованным цифрам, большая часть жителей Крыма (93,1%) высказались за то, чтобы в коммерческом контракте на поставку электроэнергии из Украины в Крым и Севастополь не было указано, что оккупированный полуостров является частью Украины.
"Также 94% крымчан выразили готовность потерпеть незначительные перебои энергоснабжения в течение 3-4 месяцев", - сообщает российское издание.
Отметим, что еще до проведения опроса генеральный директор ВЦИОМ РФ Валерий Федоров сказал, что его "условия довольно скандальные". Социологам поручили в телефонных интервью опросить тысячу жителей оккупированного Крыма, из которых 400 – севастопольцы.
Как сообщалось, о прекращении подачи электроэнергии в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым. Утром от "Укрэнерго" стало известно, что упала одна из опор ЛЭП.