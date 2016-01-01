Крымчане готовы "потерпеть" перебои со светом – опрос по заказу Путина

Соцопрос российских социологов по заказу президента РФ Владимира Путина показал, что крымчане готовы "терпеть" перебои со светом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ РФ, озвученные в пятницу на пресс-конференции, передает "ТАСС".

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Согласно обнародованным цифрам, большая часть жителей Крыма (93,1%) высказались за то, чтобы в коммерческом контракте на поставку электроэнергии из Украины в Крым и Севастополь не было указано, что оккупированный полуостров является частью Украины.

"Также 94% крымчан выразили готовность потерпеть незначительные перебои энергоснабжения в течение 3-4 месяцев", - сообщает российское издание.

Отметим, что еще до проведения опроса генеральный директор ВЦИОМ РФ Валерий Федоров сказал, что его "условия довольно скандальные". Социологам поручили в телефонных интервью опросить тысячу жителей оккупированного Крыма, из которых 400 – севастопольцы.

Как сообщалось, о прекращении подачи электроэнергии в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым. Утром от "Укрэнерго" стало известно, что упала одна из опор ЛЭП.