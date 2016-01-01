Правительство предлагает штрафовать за самовольное отключение от централизованного отопления и горячей воды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, правительством внесен в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отношений в сфере теплоснабжения, предоставления услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой» (регистрационный номер 3742).

Читайте такжеКабмин утвердил численность призывников на срочную службу в ноябре

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ему, за перепланировку (в том числе самовольное отключение от внутридомовых сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды) жилых домов и жилых помещений налагается штраф на граждан от 20 до 80 и на должностных лиц - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.