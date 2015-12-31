В России убили семью беженцев из "ДНР" - СМИ

В городе Алексин Тульской области РФ обнаружили тела трех человек, в том числе двух детей. Убитые были беженцами из "ДНР". Об этом со ссылкой на источник, приближенный к правоохранительным органам РФ, сообщает "ТАСС".

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"Тела женщины 30 лет, а также мальчика 7 лет и годовалой девочки с многочисленными колотыми ранами обнаружены вчера около 20:00 мск", - сказал собеседник издания.

Позже был объявлен в розыск муж погибшей.

"В совершении преступления обоснованно подозревают 33-летнего супруга погибшей. Сотрудники полиции располагают данными о личности подозреваемого и принимают меры для его задержания", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту СК по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".