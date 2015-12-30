В ОБСЕ подтвердили присутствие боевиков в Коминтерново

Об этом говорится в отчете ОБСЕ по 28 декабря, сообщает Украинская правда.

"СММ посетила Коминтерново в связи с сообщениями о присутствии там вооруженных членов "ДНР". В поселке СММ не зафиксировала вооруженных людей или оружия, кроме сопровождавших "членов ДНР". В то же время СММ видела многочисленные следы от колес и гусениц военной техники на главной улице. Сопровождавшие "члены ДНР" не позволили СММ пройти за пределы главной улицы из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

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При этом на выходе из поселка наблюдатели опросили местных жителей, которые подтвердили присутствие боевиков в Коминтерново.

"На блокпосту украинских Вооруженных сил к юго-востоку от поселка СММ разговаривала с тремя гражданскими, которые шли из Коминтерново, и они отметили, что "члены ДНР" все еще в поселке, где занимают пустые дома", - сказано в отчете.

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