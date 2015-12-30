На Черниговщине неизвестные с бензовозов обстреляли сотрудников полиции вблизи нефтепровода

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Прилукского отдела Национальной полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение о том, что на территории одного из нефтепроводов неизвестные стреляют в сотрудников полиции.

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Как установлено, поздним вечером 27 декабря на нефтепромысел на автомобиле прибыли 8-10 неизвестных в масках, а также 2 бензовоза. Злоумышленники закрыли операторов предприятия в подсобном помещении. После прибытия на место происшествия правоохранителей между ними и неизвестными лицами начался конфликт, во время которого злоумышленники произвели несколько выстрелов из оружия в воздух. Кроме этого, умышленно нанесли правоохранителю телесные повреждения, из-за чего тот был вынужден обратиться за медицинской помощью.

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По факту умышленного нанесения работнику правоохранительного органа телесных повреждений во время исполнения им служебных обязанностей зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел ГУ Национальной полиции в Черниговской области, процессуальное руководство – прокуратура области.

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По факту незаконного лишения свободы сотрудников нефтедобывающей компании Прилукский отдел полиции ГУ Национальной полиции в области зарегистрировал уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Процессуальное руководство осуществляет Прилукская местная прокуратура.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.