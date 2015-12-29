В Украине начинается зима: завтра температура упадет до 17 градусов мороза, на дорогах - гололедица

Завтра на дорогах Украины ожидается гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«30 декабря в южной части ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны местами гололедица», - говорится в сообщении.

Отметим, что по всей территории Украины осадков не ожидается. Температура опустится до 17° мороза ночью, днем до - 5-10 °. В Крыму ночью температура упадет 6-11 ° мороза, днем - до 1-6 ° ниже нуля.

В Киеве 30 декабря температура опустится до 10-12 ° мороза ночью, а днем составит 6-8 ° ниже нуля. Синоптики обещают киевлянам ясный день без осадков.