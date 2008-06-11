В Донецкой области установлены 23 знака в память о Голодоморе

В населенных пунктах Донецкой области в настоящее время установлены 23 памятных знаков о Голодоморе 1932-33 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, установлены 3 памятника и 20 крестов.

Кроме того, выявлено 99 населенных пунктов, жители которых потерпели от Голодомора (всего в области 1304 населенных пунктов), установлено 3634 погибших от Голодомора и 9150 человек, пострадавших от Голодомора (всего в области проживает 311 483 людей, старше 75 лет), собрано 2086 свидетельств очевидцев Голодомора. Также переведено в электронную форму 98 500 записей из книг регистрации смертей за 1930-1935 года, обработано – 50 296 записей (из имеющихся 105 тыс. записей).

В Украинский институт национальной памяти направлено 19 видеосвидетельств очевидцев Голодомора из наиболее пострадавших районов области и 10 документальных фотографий, выявленных в архивах. В целом в архивах области выявлено 75 дел и документов (62 - в областном и 13 - в городском), в которых есть свидетельства, связанные с Голодомором.

Кроме того, в Украинский институт национальной памяти на согласование направлены предложения относительно содержания и ориентировочного объема областных томов Национальной книги памяти. Готовность же региональной Книги памяти составляет 80% и на ее издание предусмотрено выделение 100 тыс. грн. из областного бюджета.

Справка УНИАН. В Донецкой области для выявления жертв Голодомора 1932-1933 годов, сбора свидетельств очевидцев сформированы поисковые группы (62 группы, общей численностью 496 человек), которые привлекают к своей работе волонтеров.

На базе исторического факультета Донецкого Национального университета действует научно-исследовательская группа по исследованию Голодомора. К ее работе подключилось областное общество при Всеукраинском обществе краеведов и общественная организация “Донецкий Мемориал”.

Для поиска документальных свидетельств действуют исследовательские группы в Донецком областном архиве и областном краеведческом музее.

Для изучения и перевода в электронный формат книг регистрации смертей в Донецкой области за период 1930 - 1935 гг. (мартирологических материалов) сформирована и работает группа специалистов.

Создана редакционная коллегия по подготовке издания публицистическо-документальной книги „Голодомор в Донбассе (1932-1933 года)”.