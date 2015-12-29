Приоритетом на 2016 года Яценюк назвал реформу среднего образования и системы медицины
17:04, 29 декабря 2015Общество
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Среди приоритетных задач на 2016 год является реформирование среднего образования и системы медицины.
Яценюк обещает реформировать отрасль медицины / newsru.co.il
Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время пресс-конференции по итогам 2015 года.
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"Среднее образование и дошкольное образование остались вне реального процесса реформ. Поэтому сейчас совместно с профильным министерством и профильным вице-премьером мы ставим ключевую задачу на 2016 год - это реформирование среднего и дошкольного образования", - отметил Яценюк.
Вторым важным приоритетом, по его словам, является медицина.
"2016-й год - так же ключевым приоритетом для нас будет – это реформирование системы медицины", - подчеркнул Яценюк.
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