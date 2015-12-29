Приоритетом на 2016 года Яценюк назвал реформу среднего образования и системы медицины

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время пресс-конференции по итогам 2015 года.

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"Среднее образование и дошкольное образование остались вне реального процесса реформ. Поэтому сейчас совместно с профильным министерством и профильным вице-премьером мы ставим ключевую задачу на 2016 год - это реформирование среднего и дошкольного образования", - отметил Яценюк.

Вторым важным приоритетом, по его словам, является медицина.

"2016-й год - так же ключевым приоритетом для нас будет – это реформирование системы медицины", - подчеркнул Яценюк.