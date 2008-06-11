У Черновецкого отметили повышение качества киевского воздуха

Ограничение въезда в столицу грузового транспорта в дневное время положительно повлияло на качество атмосферного воздуха на прилегающих к транзитным автомагистралям территориях.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Мы ставим перед собой задачу расширять в дальнейшем систему автоматического наблюдения по состоянию атмосферного воздуха, а в перспективе – и водных объектов, в первую очередь реки Днепр, а также разработать регламент взаимодействия всех служб, которые осуществляют мониторинг окружающей среды для получения информации о состоянии окружающей среды столицы», - сообщил Д.БАСС.

По информации Главного управления охраны окружающей природной среды КГГА, в столице регулярно осуществляется комплекс работ, направленных на развитие муниципальной системы изучения состояния окружающей среды города.

В отличие от действующего мониторинга атмосферного воздуха, который осуществляет Центральная геофизическая обсерватория – ЦГО (с помощью сети стационарных постов контроля) и государственная санэпидслужба г. Киева (путем отбора проб на маршрутных постах в зонах воздействия автотранспорта и промышленных предприятий), муниципальная система ГУ охраны окружающей среды позволяет получать информацию в реальном времени – то есть каждые 20 минут круглосуточно.

Сегодня в таком режиме работает автоматизированный пост наблюдения по состоянию атмосферного воздуха на Харьковском жилом массиве (ул. Ревуцкого) и модернизированные стационарные посты наблюдения ЦГО, которые расположены на Бессарабской площади, ул. Попудренко и пл. Победы.

«Автоматизированный контроль за воздействием автотранспорта на качество атмосферного воздуха осуществляется сегодня на пл. Победы с помощью газоанализатора трассы, который работает автономно на солнечной батарее. После реконструкции снова начнет работать аналогичный пост и на Московской площади», - рассказал Д.БАСС.

Кроме того, установлены приборы контроля на трубах потенциально-опасных источников загрязнения: мусоросжигающем заводе «Энергия» и ТЭЦ-5.

В текущем году ГУ охраны окружающей природной среды КГГА планирует ввести в эксплуатацию автоматизированный пост наблюдения по состоянию атмосферного воздуха на жилом массиве «Троещина», расширить сеть газоанализаторов трасс и, при согласии владельца (ЦГО), модернизировать уже существующие стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха.