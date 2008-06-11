Черновецкий будет пускать грузовики в Киев за деньги

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о строительстве стационарных пропускных пунктов платного въезда грузового транспорта в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

Соответствующим распоряжением заказчиком проектирования и строительства пропускных пунктов определено коммунальное предприятие «Киевдорсервис», которое должно до конца текущего года разработать и утвердить проектно-сметную документацию, а в 2009 году начать работы по строительству пропускных пунктов платного въезда.

По словам Д.БАССА, коммунальная корпорация «Киевавтодор» выполнит реконструкцию участков дорог, где будут размещены такие пункты с обустройством так называемых «карманов», по которым грузовой транспорт будет въезжать в город в случае острой необходимости в дневное время за определенную плату. В настоящее время определенно 8 мест расположения пропускных пунктов на въездах в Киев.

О возможности въезда в столицу будут информировать соответствующие дорожные знаки и щиты. На каждом таком пункте будут установлены кассовые терминалы, с помощью которых водитель сможет рассчитаться за въезд в город наличностью или безналично и получить соответствующий пропуск. Компьютеризованная система будет определять маршрут движения каждого конкретного грузовика и передавать информацию на центральный пульт автоматической системы управления дорожным движением. Установленные видеокамеры будут фиксировать нарушителей и передавать о них информацию постам ГАИ, которые будут принимать к ним соответствующие меры. Система будет формировать базу автотранспорта, которая будет вести учет грузовиков, въехавших в город, в том числе и нарушителей, уклонившихся от уплаты.