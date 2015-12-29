Жители оккупированного Коминтерново жалуются на мародерства боевиков - штаб
Жители оккупированного поселка Коминтерново, расположенного вблизи Мариуполя в Донецкой области, жалуются на мародерства боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по видеосвязи сказал пресс-секретарь Антитеррористической операции Антон Миронович.
Он рассказал о новостях, поступавших вчера от жителей поселка Коминтерново.
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"Местные все больше жалуются на боевиков, обвиняя их в мародерстве. По нашим данным, люди уже даже обратились к так называемую комендатуру российско-террористических войск в городе Новоазовск с просьбой навести порядок в рядах захватчиков и оставить невинных жителей Коминтерново в покое", - отметил Миронович.
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Как сообщал УНИАН, 22 декабря боевики заняли Коминтерново, находившееся в "серой" зоне. 25 декабря боевики покинули населенный пункт. В штабе АТО сообщили, что боевиков удалось вытеснить с помощью дипломатических переговоров. Боевики поспешно вывели из поселка тяжелое вооружение, а затем его постепенно покинули и сами члены незаконных вооруженных формирований. Позже пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер сообщил, что в Коминтерново может оставаться небольшое количество боевиков. 25 декабря боевики частично вернулись в Коминтерново, снова завели туда технику и тяжелое вооружение.