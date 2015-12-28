В штабе сообщили о стабилизации ситуации в зоне АТО

Обстановка в зоне проведения АТО относительно стабилизировалась. По состоянию на 18.00 час российско-террористические бандформирования 14 раз нарушили режим «полной тишины».

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Возле временно оккупированного Донецка из стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики несколько раз били в сторону наших позиций в районе Опытного, Песков и Авдеевки», - говорится в сообщении.

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Из такого же вооружения боевики неоднократно стреляли в сторону опорных пунктов сил АТО возле Луганского, что на Горловско-Светлодарской дуге. На этом же участке противник из стрелкового оружия дважды открывал огонь по украинским военным недалеко от Новгородского, информируют в штабе.

«Все обстрелы были неприцельными. Тяжелого вооружения оккупанты не использовали», - говорится в сообщении.

На Луганщине и Мариупольском направлении с начала суток тихо, добавили в штабе.