Боевики готовят очередное пропагандистское шоу в Коминтерново - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В поселке Коминтерново, в который вчера снова вернулись пророссийские незаконные вооруженные формирования, готовится очередное пропагандистское шоу», - подчеркивается в сообщении.

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По информации штаба, сегодня утром там находятся так называемые «руководители ДНР», а средства массовой дезинформации этой террористической организации уже успели соврать, что якобы вчера силы АТО обстреляли Коминтерново и Водяное, расположенное на 2,5 км южнее, из минометов.

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«Сейчас там специально для российских журналистов, представителей СЦКК и СММ ОБСЕ готовят инсинуации с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Боевики снова временно выводят из населенного пункта технику и тяжелое вооружение, ведется работа с местным населением, готовятся соответствующие заявления об осуществлении, якобы украинскими военными, обстрелов населенного пункта, грабежей и насильственных действий в отношении местного населения», - сообщают в штабе.

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В то же время на дороге, соединяющей Коминтерново с Мариуполем, боевики установили блокпост и никого не выпускают из поселка, отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, вчера боевики дважды обстреливали из минометов, в том числе запрещенных Минскими договоренностями калибра 120 мм, н.п. Водяное. В результате обстрелов разрушены несколько домов местных жителей, которые практически целый день скрывались в подвалах. Обстрелы велись с контролируемой оккупантами части Широкино, а также из поселка Заиченко и окрестностей Коминтерново.