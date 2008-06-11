Украина заявила о своих аппетитах на Олимпийских играх в Пекине

Украина рассчитывает привезти с Олимпийских игр в Пекине 12-15 медалей. Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, открывая заседание Национального совета по вопросам физической культуры и спорта.

В.ЮЩЕНКО предложил присутствующим обсудить вопросы надлежащей подготовки выступлений украинских спортсменов на международных соревнованиях.

Он подчеркнул важность успешных выступлений украинских спортсменов.

Говоря об Олимпиаде в Пекине, Президент сообщил, что на сегодняшний день уже 225 украинских спортсменов получили лицензию на участие в Олимпиаде. Но есть надежда, что на Олимпиаду поедет 240-250 спортсменов.

Президент отметил, что сегодня многие спортсмены, в том числе и те, кто готовится к летним Олимпийским играм, сетуют на состояние баз, инвентаря для тренировок. В том числе есть вопрос о выделении земельного участка для государственного олимпийского учебно-спортивного центра в Конче-Заспе. Президент призвал обсудить и решить существующие проблемы в этой сфере.