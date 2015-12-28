На Тернопольщине полицейский избил депутата-УКРОПовця из-за спора об участии в Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, начальник областного управления полиции Александр Богомол сегодня во время пресс-конференции сообщил, что инцидент произошел вечером 27 декабря в селе Барыш Бучацкого района возле местного кафе.

Полицейский там отмечал свой день рождения, депутат – отдыхал с друзьями.

"Установлено, что между депутатом и сержантом, который сейчас находится в отпуске после АТО, возник конфликт. Есть свидетели, которые утверждают, что депутат начал заявлять, кого он будет люстрировать. Между мужчинами возник конфликт по поводу того, кто где был во время Евромайдана и кто больше сделал для государства. Наконец за пределами кафе произошла драка, после которой депутата доставили в Бучацкую районную больницу с сотрясением мозга и ушибами головы", – рассказал Богомол.

Он также опроверг распространенную депутатом в местных СМИ информацию, что якобы полицейские не хотели ехать на его вызов.

"Вызов в райотдел поступил в 22:20, в 22:55 оперативная группа уже была на месте происшествия", – сказал Богомол.

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По его данным, после документации драки было открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).

Богомол добавил, что оценку действиям полицейского даст дополнительное расследование внутренней службы полиции.

Одновременно он подчеркнул, что данный конфликт был бытовым, а полицейский находился вне исполнения служебных обязанностей.

Как сообщают "Тернополяни", речь идет о депутате Монастырисского городского совета от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Василии Меуше.

"Я с друзьями спокойно отдыхал в "Кофейне". За другим столом сидела компания моего одноклассника, а теперь старшего лейтенанта Бучацкого отделения Национальной полиции Стасива Романа Романовича. Между мной и стражем порядка произошла словесная перепалка относительно моего участия в событиях Майдана, где я получил ранение. Полицейский не только отрицал любое мое участие в революционных событиях, а еще и насмехался. В свою очередь, он апеллировал собственным участием в АТО в составе милицейских подразделений", - рассказал изданию сам Меуш.

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Отмечается, что друзья депутата решили не принимать участия в драке, и в итоге один против шести противников Меуш получил значительные повреждения лица, а его одежда "непригодна для дальнейшего использования".

"Компания из шести мужчин, возглавляемая Василием Стасивым бросились на меня и начали бить. Меня били в лицо. Сильно разбили нос. Самое обидное в этой истории то, что на мой вызов не реагирует полиция. Я несколько раз набирал "102", давал подробную информацию о событии. И в течение более часа ни один патруль так и не прибыл. На другом конце трубки мне говорят, что разберутся со своим сотрудником", - заявил потерпевший.