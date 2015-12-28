СБУ задержала боевика-артиллериста "ДНР"

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что с ноября 2014 года злоумышленник находился в составе незаконных вооруженных формирований как наводчик гаубичного дивизиона Д-30 и водитель-механик и наводчик самоходной установки «Гвоздика». Принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений, захватывал здания, охранял блокпосты террористов, в составе так называемых «групп быстрого реагирования» выезжал проверять информацию о перемещении Вооруженных сил Украины.

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Террорист был задержан во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда «Зайцево».

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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