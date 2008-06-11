Украинская книжка получила гран-при на конкурсе в Москве

Книга Николая Гоголя «Петербургские повести» издательства «Грани-Т» получила Гран-при V юбилейного Международного конкурса стран-участниц СНГ «Искусство книги», состоявшегося в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомтелерадио, еще две из десяти представленных Украиной на этот конкурс книг - «Дерев’яні церкви Украины» этого же издательства «Грани-Т» и «Нариси з історії костюма» издательства «Мистецтво» - заняли почетные II и III места в номинациях «Моя страна» та «Арт-книга».

В V юбилейном Международном конкурсе «Искусство книги», который состоялся в Москве, приняли участие 10 стран бывшего СССР. “На конкурс было представлено около 200 книжных изданий, каждое из которых было достойно внимания, но настоящим триумфатором в этом году стала украинская книга. Невероятное по утонченности исполнения издание «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя украинского издательства «Грани-Т» с легкостью покорило сердца членов международного жюри конкурса”, - отмечает пресс-служба.

Как отметила директор Департамента издательского дела и прессы Госкомтелерадио Валентина БАБИЛЮЛЬКО, член международного жюри конкурса от Украины, «в год, когда наше государство приглашено быть Почетным гостем ХХI Московской книжной выставки, победа Украины в этом конкурсе является настоящим признанием уровня и потенциала отечественного книгоиздания».