Город под Харьковом лишился памятника Ленину (фото)
12:11, 27 декабря 2015Общество
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В городе Купянск Харьковской области активисты снесли очередной памятник Владимиру Ленину.
Скриншот сайта / 057.ua
Как сообщает местный сайт, памятник "отцу коммунизма" был снесен местными патриотами.
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"После предупреждений собрались и сняли идола. Молодцы! Ждем сообщений о падении еще нескольких!", - цитирует сайт пользователи соцсетей.
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