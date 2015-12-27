Город под Харьковом лишился памятника Ленину (фото)

12:11, 27 декабря 2015
Общество
3306

В городе Купянск Харьковской области активисты снесли очередной памятник Владимиру Ленину.

057.ua

Как сообщает местный сайт, памятник "отцу коммунизма" был снесен местными патриотами.

Читайте такжеДекоммунизация по-одесски: Памятник Ленина превратился в Дарта Вейдера (фото)

"После предупреждений собрались и сняли идола. Молодцы! Ждем сообщений о падении еще нескольких!", - цитирует сайт пользователи соцсетей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter